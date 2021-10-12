"Понимаю, на что рассчитывают": Собчак рассказала о допросе по делу о ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак 12 октября давала показания по делу о ДТП в Сочи. По ее словам, беседа со следователями продолжалась почти три часа.

После допроса в telegram-канале Ксении Собчак появилась следующая запись: "Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи".

Следственные действия с телеведущей проходили в Главном следственном управлении МВД по Москве.

Авария, из-за которой Ксения Собчак почти три часа давала показания, произошла 9 октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис в Сочи. При обгоне по встречной полосе Mercedes, в котором находилась телеведущая, столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину в случившемся. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Сама Ксения Собчак утверждает, что после аварии на короткое время потеряла сознание. Она сообщила, что у нее выявили сотрясение мозга и многочисленные травмы.

После сообщений об аварии в соцсетях многие осудили поведение Ксении Собчак и ее помощников, которые покинули место ДТП. Надо заметить, однако, что ни сама телеведущая, ни кто-либо из ее помощников не были за рулем Mercedes. Но критики Собчак подчеркивают, что с места происшествия она уехала, не попытавшись как-либо помочь пострадавшим.

Сама телеведущая подчеркивает, что контактирует с пострадавшими в аварии.