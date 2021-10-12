Отец Алисы Тепляковой ответил на травлю в университете

Отец поступившей в девять лет на психологический факультет МГУ Алисы Тепляковой Евгений рассказал о травле, которую развернули против его семьи в университете.

Ранее стало известно, что мать одной из второкурсниц психфака МГУ, где учится Алиса, заявила, что университет — не место для детей, так как студенты изучают темы, связанные с интимной стороной отношений полов.

Евгений Тепляков уверен, что такой довод не имеет под собой серьёзных оснований.

"В нормальных специализациях факультета психологии эти темы не затрагиваются. Например, психология сексуальности — это только клиническая психология, это спецкурс. Но мы не на клинической психологии. А Фрейд, ну у него два направления: либидо и мортидо. Ну хорошо, и что в этом нарушается? Ничего не нарушается", — цитирует слова Теплякова Москва 24.

Отец одарённого ребёнка объяснил, что любую тему можно объяснить в рамках дозволенного.

"А если у кого-то психические отклонения, то мы надеемся, что он не работает преподавателем на факультете психологии. Всё очень просто", — отметил Евгений.

Отец Алисы Тепляковой посетовал на большое количество нападок.

"Это просто бред. Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами. Мы должны тратить своё время не на то, чтобы 7 детей учить, не на то, чтобы их кормить, гулять с ними, а на то, чтобы отвечать на эту гадость", — отметил Тепляков.

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