Первый официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин скончался на 65-м году жизни по причине тяжёлой болезни. О его смерти сообщили в СКР.
"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжёлая утрата для всех нас", — говорится в сообщении ведомства.
СКР выразил соболезнования родным и близким первого официального представителя ведомства.
Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1986 года жил в Москве и работал на Всесоюзном радио, где был ведущим радиопрограмм "Время, события, люди" и "Человек и закон".
В сентябре 2007 года Владимир Маркин возглавил управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.
С июня 2011 года по октябрь 2016 года он занимал аналогичную должность в Следственном комитете России.
Затем Владимир Маркин стал первым заместителем гендиректора ПАО "РусГидро".
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