Первый официальный представитель СКР Владимир Маркин умер в 64 года

Первый официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин скончался на 65-м году жизни по причине тяжёлой болезни. О его смерти сообщили в СКР.

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжёлая утрата для всех нас", — говорится в сообщении ведомства.

СКР выразил соболезнования родным и близким первого официального представителя ведомства.

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1986 года жил в Москве и работал на Всесоюзном радио, где был ведущим радиопрограмм "Время, события, люди" и "Человек и закон".

В сентябре 2007 года Владимир Маркин возглавил управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.

С июня 2011 года по октябрь 2016 года он занимал аналогичную должность в Следственном комитете России.

Затем Владимир Маркин стал первым заместителем гендиректора ПАО "РусГидро".