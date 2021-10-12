Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть

Трагическая история с ДТП в Сочи получила общественный резонанс из-за того, что в автомобиле виновника ДТП в момент аварии сидела Ксения Собчак. Этот инцидент имеет какой-то мистический подтекст, так как и погибшая, и Ксения Собчак перед аварией опубликовали в сети посты о жизни. Пост жертвы ДТП вообще выглядит как страшное пророчество.

35-летняя Екатерина Тарасова скончалась в ДТП до приезда скорой помощи. Женщина работала в Сочи, вела уроки по растяжке и медитации. У неё осталась шестилетняя дочь, которую теперь будет воспитывать отец. По словам подруги погибшей, Екатерина собиралась домой в Московскую область в город Звенигород, однако судьба распорядилась иначе.

Незадолго до собственной смерти Тарасова написала в Instagram: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой".

"Человеку на самом деле хочется прийти к состоянию света, спокойствия, гармонии, дней до трагедии. И он идёт за этим, даже если не осознаёт. Мне самой хочется идти за Светом и вести людей туда же. Суета забирает много сил, разрушает нашу душу и нам некогда задуматься "а куда мы бежим" и что нас ждёт в конце этого спринта", — написала Екатерина за несколько часов до гибели.

Примечательно, что и Ксения Собчак незадолго до происшествия разместила пост в Instagram о смысле жизни.

Этот пост удивил подписчиков журналистки, которые не понимали, почему она размышляет о принципах жизни в момент, когда СМИ сотрясает весть о страшной аварии с жертвами.

Позже Собчак объяснила, что пост был отложенным, то есть публиковался автоматически.

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