Lego перестанет маркировать игрушки по гендерной принадлежности

Крупнейшая компания детских игрушек и конструкторов Lego откажется от гендерной маркировки своих продуктов. Производитель заявил, что творческие стороны ребёнка нужно развивать в зависимости от увлечений, а не половой принадлежности.

"Традиционно в конструкторы Lego играет больше мальчиков, но такие линейки, как Lego Dots или Lego City Wildlife Rescue Camp, были специально разработаны для всех гендеров", — цитирует представителей компании издание The Guardian.

Такое решение компания приняла на основе опроса. По информации производителей игрушек, большая часть детей считает, что конструктор "на равных" могут собирать и мальчики, и девочки. По словам представителей Lego, "вредные стереотипы" лишь мешают развитию ребёнка.

"Эти данные показывают, насколько укоренились гендерные предрассудки во всём мире", — заявил производитель.

Также компания в своём исследовании сделала вывод, что детские игры плотно связаны с будущей профессией ребёнка. И из-за стереотипов, он может потерять уверенность в своём выборе.

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