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Военный аналитик раскритиковал создателей российского беспилотника "Орион"

Общество

Военный аналитик Константин Сивков заявил, что создателей новейшего беспилотника "Орион" можно отнести к преступникам за их слова про то, что они ориентируются на иностранных заказчиков.

Военный аналитик раскритиковал создателей российского беспилотника "Орион"

Благодаря открытой архитектуре беспилотного летательного аппарата "Орион" на него можно установить любое вооружение, которое захочет иностранный заказчик, сказал ранее гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

В беседе с Общественной Службой Новостей Сивков назвал подобные заявления преступными, поскольку производители не думают о поставках этих БПЛА в ВКС РФ.

"То, что архитектура открытая — это здорово, а слова про иностранных заказчиков — преступны. Сначала нужно думать о собственных вооружённых силах", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, у российской армии нет "Орионов", однако создатели беспилотника почему-то говорят о желаниях иностранных заказчиков. Они должны вооружать свою армию, а не иностранные войска, убеждён Сивков. Он привёл в пример Индию, у которой более тысячи российских танков Т-90, тогда как у России их всего 400. При этом Индия сейчас активно сотрудничает с США и может войти в военный блок, направленный против Китая, с которым Россия дружит, отметил военный аналитик.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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