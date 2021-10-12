Синоптик: в Центральной России начинается похолодание

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал изданию Pravda.Ru о температурных и погодных условиях в столичном регионе до конца текущей недели.

По словам синоптика, в последние дни погода в Центральном регионе России была теплой и солнечной из-за установившегося антициклона. Однако на этой неделе он уйдет и заберет с собой тепло.

"Это связано с тем, что с северо-запада к нам будет перемещаться область повышенного давления, циклон, связанные с ним фронты. И поэтому солнце на время будет пропадать", — сообщил замдиректора Гидрометцентра России.

Во вторник будет облачно, а со среды начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели, отметил Киктёв. Он дал прогноз по дневной температуре воздуха на все дни недели:

понедельник — днем 13-15 градусов

вторник — 12-14 градусов

среда — 9-11 градусов

четверг — 8-10 градусов

пятница и выходные дни — 6-11 градусов

Синоптик прогнозирует, что ночные температуры останутся положительными из-за облачности, которая будет "укутывать" землю и "препятствовать выхолаживанию земли в ночные часы". При этом если в ночь с понедельника на вторник возможны заморозки, то в среду и четверг температура воздуха будет 4-6 градусов, а к концу недели на пару градусов пониже.

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