Назван срок начала вакцинации детей от коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко завила, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года.

Специалисты продолжают проводить исследование вакцины "Спутник V" для подростков в возрасте 12-17 лет. Несовершеннолетние будут получать меньшую дозировку препарата. Исследование началось 5 июля. В настоящее время проходят клинические испытания.

Лысенко предполагает, что детская вакцина будет выпущена в декабре-январе.

За минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 29 409 человек, при этом 957 пациентов скончались. За время пандемии в стране зарегистрировано 7 804 774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали более 217 372 человек, более 6,8 миллионов заболевших выздоровели.

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