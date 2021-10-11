Член СПЧ Ашманов: сбои в работе Facebook продолжатся и станут еще серьезнее

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что сбои в работе сервисов Facebook не только продолжатся, но и станут гораздо серьезнее.

Он подчеркнул, что сегодня вся электронная индустрия обречена на ошибки. По его мнению, программ без недочетов в наши дни не существует, передает РИА Новости.

"Такие сбои будут, будут еще сильнее", — сказал Ашманов.

Эксперт убежден: отдельные неполадки показывают, что вся система Facebook становится более уязвимой, в связи с этим и возникают моменты, когда программисты своими действиями влияют на привычную жизнь миллионов людей по всему миру. Ашманов добавил, что софт компании Facebook сложен, в нем заключено слишком много выходных данных и пользователей, поэтому, по его словам, нужно создавать более надежную систему.

Добавим, в прошлый понедельник случился масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи не могли попасть в свои аккаунты в течение нескольких часов.

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