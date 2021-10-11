Как будет выглядеть новая "сторублёвка", рассказали в ЦБ

По сообщению заместителя председателя Центробанка Михаила Алексеева, новая "сторублёвка" выйдет только к концу 2022 года. Однако уже готовы эскизы и определены достопримечательности.

На лицевой стороне купюры изобразят:

главное здание МГУ,

Красную площадь,

"Зарядье",

Шуховскую башню.

Как отметил зампред Центробанка, купюры будут входить в оборот постепенно. Для начала банком необходимо настроить оборудование для считывания обновлённой "сторублёвки". По словам Алексеева, "старые" деньги также будут платёжеспособны, никто сразу не "изымет" из оборота огромное количество купюр.

"Не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнён новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей", — пояснил зампред ЦБ ИА PrimaMedia.

Ранее Алексеев рассказал, как в целом изменятся бумажные деньги в России в ближайшие годы. По словам зампреда ЦБ, обновляют банкноты не только ради смены дизайна, но и для повышения безопасности и защищённости от подделок.

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