Из-за африканской чумы в российском регионе ввели карантин

В Калужской области власти были вынуждены ввести карантин из-за африканской чумы, которая повально "косит" свиней у фермеров.

"В карантинную зону попали 80 населённых пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска, находящиеся на расстоянии от 5 до 15 км от очагов заболевания", — цитирует региональное издание KalugaPoisk. ru заявление властей.

По сообщению властей, во всей области запретили продавать мясо, а также живых свиней на убой.

Ранее эксперты уже оценивали риски распространения африканской чумы в российских регионах, угроза заноса которой возникла из-за масштабных паводков.

Тогда эксперты подчеркнули, что для человека африканская чума не несёт опасности, но в то же время, если случится эпидемия заболевания, то существенно может пострадать экономика. В первую очередь, под угрозой фермерские хозяйства.

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