Модный эксперт объяснила девушкам, как не выглядеть провинциально. Стилист также отметила, какие вещи нужно купить этой осенью, чтобы почувствовать себя на пике моды.
Стилисты сходятся в одном — качественный гардероб состоит из продуманных вещей, которые отлично между собой сочетаются. Для того, чтобы выглядеть модно, не нужно покупать дорогие вещи популярных брендов, достаточно просто с умом подойти к своему стилю.
Стилист Анна Скороходова рассказала Телеканалу "360", как выглядеть актуально этой осенью.
Она рекомендует приобрести платья из ткани в рубчик. Выигрышно смотрятся также тёплые платья, которые облегают фигуру.
Эксперт также советует девушкам купить брюки со штрипками (узкая полоска ткани или тесьмы для сохранения брюк в натянутой форме).
Штрипку, прикреплённую к нижнему краю брюк с двух сторон, продевают под каблук обуви или внутрь под пятку.
Специалист в сфере моды рассказала об актуальном стиле preppy, который предусматривает короткие теннисные юбки, рубашки или кардиганы. Их хорошо комбинировать с высокими кожаными сапогами или длинными гольфами. Это очень милый стиль, который будет свежо смотреться в этом сезоне.
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