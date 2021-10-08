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Глава Pravda.Ru назвал позором вручение Муратову Нобелевской премии мира

Общество

Решение Нобелевского комитета наградить главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира является "плевком западных элит в Россию" и позорит имя Альфреда Нобеля. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

Глава Pravda.Ru назвал позором вручение Муратову Нобелевской премии мира

"Если кто-то удивился присуждению Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, то я — совсем нет: Нобелевский комитет давно страдает фактчекингом и, в общем-то, позорит Альфреда Нобеля… С Муратовым вышло совсем смешно: выходит, что одним из условий успешной мировой журналистики "во имя мира" является постоянное использование на страницах издания "размещалова", т. е. заказных публикаций", — заявил Горшенин.

По его словам, выбор лауреата Нобелевской премии мира в 2021 году не был основан на критериях миротворческой деятельности.

"Нобелевский комитет сел в лужу с Муратовым, оскорбив тысячи российских солдат, отстаивавших целостность страны в Чечне. Со страниц возглавляемой Муратовым "Новой газеты" они назывались фашистами, насильниками, мародёрами и палачами. Поэтому Нобелевская премия мира дана, конечно, не за миротворческую деятельность -- это очередной показной плевок западных элит в Россию, на мой взгляд", — добавил глава Pravda.Ru.

Ранее Муратов (главред "Новой газеты") и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. В Нобелевском комитете сообщили, что они были удостоены премии "за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира".

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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