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Запашный ужаснулся тому, как изменился Ленин в Мавзолее

Общество

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный посетил Мавзолей и был потрясён тем, каким стал Владимир Ленин. Цирковой артист помнил его совсем другим. Эти перемены в вожде мирового пролетариата заставили дрессировщика задуматься о захоронении того, кто "живее всех живых".

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

В своём Instagram-аккаунте укротитель диких зверей задался вопросом, на который в российском обществе никак не могут найти однозначный ответ. Он спросил фолловеров, стоит ли предать земле останки культовой фигуры российской революции.

"Вы были в Мавзолее? Я был дважды: во втором классе и уже во взрослом возрасте специально сходил ещё раз! Конечно, Владимир Ильич уже мало похож на того Ильича, на котором вырос я и не одно поколение советских людей. Вопрос к вам: пора хоронить вождя мирового пролетариата или не стоит вообще поднимать эту тему?" — написал Эдгард в своём микроблоге.

Подписчики дрессировщика стали дискутировать на больную тему.

"Хоронить!!!" — выразила своём мнение супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

"Ой, пора", — написала актриса Мария Голубкина.

"Старец Илий сказал: "Пока идол лежит в центре Москвы, Россия с колен не поднимется"";

"Красная площадь, вообще забавное место. Концерты, каток на кладбище, да ещё и мумия наверху";

"Считаю, что не стоит поднимать эту тему вообще. Это все история. Надо уважительно к ней относиться";

"Пусть лежит, я ещё не видела его", — писали интернет-пользователи.

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В Мавзолее паника : с Лениным происходит страшное !
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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