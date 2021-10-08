Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Комитет поощрил усилия журналистов по "защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов стал третьим по счёту россиянином, получившим премию мира от Нобелевского комитета. Ранее престижной награды удостаивались физик Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.

О вручении Нобелевской премии мира главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову уже высказался тележурналист Дмитрий Киселёв.

"Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться", — отмечает Киселёв.

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