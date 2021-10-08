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Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке

Общество

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин считает, что у него есть нечто общее с президентом России Владимиром Путиным. В доказательство своих слов он опубликовал два интересных снимка из прошлого.

Владимир Путин и Андрей Разин
Владимир Путин и Андрей Разин

Деятель шоу-бизнеса присоединился к поздравлениям артистов, которые адресовали Владимиру Путину много добрых слов и пожеланий в честь 69-летия президента РФ. 

У продюсера не оказалось общих снимков с главой государства, поэтому он опубликовал в Instagram фотоколлаж.

На фото молодой будущий лидер РФ стоит в рубашке, концы которой по-модному завязаны узлом на животе. Белокурый парень на снимке смотрит в объектив камеры серьёзно и многообещающе.

Разин показал также свой чёрно-белый фотопортрет. На снимке будущий продюсер тоже стоит в рубашке, завязанной на животе.

"От всей души хочу поздравить Владимира Владимировича Путина с днём рождения. У нас с ним в чём-то схожее детство. Мы с ним даже носили одинаковые рубашки, завязывая их на поясе на узел. Это было очень модно. Приятно вспомнить те времена. Владимир Владимирович, с днём рождения! Счастья Вам, здоровья, всего самого наилучшего. Берегите страну, берегите себя. Главное — чтобы Вы были здоровы. Тогда и у нас всё будет хорошо. Всегда ваши, Андрей Разин, моя семья, "Дискотека "Союз", а также группа "Ласковый май"", — написал шоумен в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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