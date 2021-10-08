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Когда в России грянет социальный кризис, рассказал эксперт

Общество

Протестные настроения и социальное недовольство придут в Россию уже после Нового года, заявил Pravda. Ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Когда в России грянет социальный кризис, рассказал эксперт

По его словам, уровень социальной напряжённости растёт и его пик придётся на начало 2022 года.

"Речь идёт о том количестве людей, которые считают свой уровень неприемлемым. И этот показатель у нас сейчас очень высокий. И через какое-то время он может превратиться в протестную активность", — пояснил Зубец в беседе с Pravda. Ru. — "Фундаментальный уровень напряжённости находится на высоком уровне".

Камнем преткновения могут стать низкие доходы у населения и инфляции, утверждает доктор экономических наук, ссылаясь на социологические исследования института.

А вот говорить о кризисе в стране ещё рано, считает Зубец. По его словам, для того, чтобы народ серьёзно ощутил упадок экономики, должно пройти не менее двух лет.

"В этом году кризиса не будет. В следующем, скорее всего, тоже. В 2023 году, может быть. 2023-2025 годы — это горизонт кризиса", — резюмировал Зубец.

Ранее Pravda. Ru писала о растущей социальной напряжённости. Тогда эксперт-социолог отметил, что толчком для недовольства стали пандемия, выборы и бедность людей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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