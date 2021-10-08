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Какие товары подпрыгнут в цене к Новому году, рассказали в Минэкономразвития

Общество

По данным Минэкономразвития, большая часть непродовольственных товаров подорожает к концу года. По сообщению ведомства в копеечку выльется обслуживание автомобиля и ремонт. 

Какие товары подпрыгнут в цене к Новому году, рассказали в Минэкономразвития

Так, в Минэкономразвития определили, что удорожание коснётся: 

  • бензина,
  • стройматериалов, 
  • тканей и текстильной продукции,
  • табачных изделий и сигарет.

Стоимость товаров увеличится на 7,2%, чем в прошлом году, пишут "Известия".  

Подорожают и продукты. По информации Минэкономразвития, в декабре вырастут почти на 7%.  Меньше всего скачок коснётся тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост стоимости ЖКУ в среднем составит чуть больше 3%. 

Ранее Pravda.Ru писала о жалобах россиян на стоимость вывоза мусора. По данным проверки ФАС, в нескольких регионах страны регулятор существенно завышал цена на услугу. К примеру, в Ульяновской области, чиновники к установленному тарифу "приплюсовали" ещё 75%. 

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Цены на продукты будут расти и дальше - ФАС
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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