Какие товары подпрыгнут в цене к Новому году, рассказали в Минэкономразвития

По данным Минэкономразвития, большая часть непродовольственных товаров подорожает к концу года. По сообщению ведомства в копеечку выльется обслуживание автомобиля и ремонт.

Так, в Минэкономразвития определили, что удорожание коснётся:

бензина,

стройматериалов,

тканей и текстильной продукции,

табачных изделий и сигарет.

Стоимость товаров увеличится на 7,2%, чем в прошлом году, пишут "Известия".

Подорожают и продукты. По информации Минэкономразвития, в декабре вырастут почти на 7%. Меньше всего скачок коснётся тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост стоимости ЖКУ в среднем составит чуть больше 3%.

Ранее Pravda.Ru писала о жалобах россиян на стоимость вывоза мусора. По данным проверки ФАС, в нескольких регионах страны регулятор существенно завышал цена на услугу. К примеру, в Ульяновской области, чиновники к установленному тарифу "приплюсовали" ещё 75%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.