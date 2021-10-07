Уролог назвал оптимальное время для зачатия ребёнка после коронавируса

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь заявил, что для мужчины, перенёсшего коронавирус, оптимальный период для зачатия ребёнка начинается через три месяца после болезни.

"Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного", — сообщил Пушкарь в беседе с РИА Новости.

По словам уролога, коронавирус не оказывает отрицательного влияния на репродуктивную систему мужчины, тогда как вакцина не имеет такого негативного влияния.

Врач добавил, что вопрос не до конца изучен, однако учёные подтвердили, что в первые три-четыре месяца после болезни организм меняется. Пушкарь выразил надежду, что потом всё возвращается в норму.

Ранее учёные из Техасского университета выяснили, что коронавирус может поражать семенники. Специалисты предполагают, что вирус попадает в семенники ко всем мужчинам, но если заболевание протекает в лёгкой и средней форме, то концентрация SARS-CoV-2 снижается. С проблемами сталкиваются те пациенты с тяжелой формой коронавируса.

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