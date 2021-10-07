Жуки-кожееды атакуют жильё россиян

Жуки-кожееды всё чаще встречаются в квартирах россиян. Энтомолог Светлана Заречная рассказала URA.RU о возможных причинах:

"Проблема существует очень давно, но с развитием транспортного сообщения насекомые развозятся по всему миру, к нам стали поступать, например, из Турции и других стран с кожаными и шерстяными изделиями".

Специалист подчеркнула, что вреда здоровью от неприятных насекомых быть не может, однако соседство с ними в одной квартире приносит массу неудобств: они портят продукты, ковры, меха, шерстяные изделия. Их можно обнаружить на подоконниках, так как жуки часто летят на свет, личинки насекомых можно найти в продуктовых запасах, крупах, фасоли, горохе.

Заречная поделилась и полезными советами о том, как предотвратить размножение жуков-кожеедов:

"Нужно периодически проводить ревизию, пылесосить не только пол, но и шкаф, внутри его, а также вещи, особенно меховые и шерстяные, чаще проветривать помещение и не сильно увлекаться влажной уборкой, так как сильное повышение влажности может создать благоприятные условия для жизни насекомых".

Главный дезинфектор компании "Добролов" Николай Дубинин обратил внимание, что жуки могут попасть в дом с продуктами и старыми вещами. Специалист призвал с осторожностью совершать покупки, особенно в секонд-хендах.

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