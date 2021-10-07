Instagram-аккаунты звёзд пестрят портретами президента РФ Владимира Путина. Артисты трогательно поздравляют лидера страны с 69-летием.
Знаменитости не скупятся на добрые слова в адрес президента России.
Филипп Киркоров одним из первых поздравил главу государства с днём рождения. Он был весьма лаконичен и сопроводил своё поздравление совместными снимками с Путиным.
"С днём рождения, Господин Президент!" — написал король российской эстрады в своём Instagram.
Николай Басков тоже не забыл поздравить президента.
"Уважаемый Владимир Владимирович, от всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам здоровья, сил и исполнения всего задуманного!!!" — написал исполнитель хита "Шарманка" в своём микроблоге.
Особенно красивым и вдохновенным получилось поздравление у актёра Дмитрия Певцова.
"С днем появления на свет Божий! Многая и благая лета, Владимир Владимирович! Здоровья! Радости! Добра! Любви! Вдохновения! Храни Вас Господь со чады и домочадцы! — написал артист, который начал свою политическую карьеру.
Не отстаёт от коллег и Стас Михайлов
"С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья, здоровья, благополучия! Многая и благая лета!" — написал в Instagram кумир женщин.
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