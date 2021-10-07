Звёзды поздравляют Владимира Путина с днём рождения

Instagram-аккаунты звёзд пестрят портретами президента РФ Владимира Путина. Артисты трогательно поздравляют лидера страны с 69-летием.

Знаменитости не скупятся на добрые слова в адрес президента России.

Филипп Киркоров одним из первых поздравил главу государства с днём рождения. Он был весьма лаконичен и сопроводил своё поздравление совместными снимками с Путиным.

"С днём рождения, Господин Президент!" — написал король российской эстрады в своём Instagram.

Николай Басков тоже не забыл поздравить президента.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам здоровья, сил и исполнения всего задуманного!!!" — написал исполнитель хита "Шарманка" в своём микроблоге.

Особенно красивым и вдохновенным получилось поздравление у актёра Дмитрия Певцова.

"С днем появления на свет Божий! Многая и благая лета, Владимир Владимирович! Здоровья! Радости! Добра! Любви! Вдохновения! Храни Вас Господь со чады и домочадцы! — написал артист, который начал свою политическую карьеру.

Не отстаёт от коллег и Стас Михайлов

"С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья, здоровья, благополучия! Многая и благая лета!" — написал в Instagram кумир женщин.

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