"Офицеры России" обсудили проблемы с историей в школах

В среду, 6 октября, в пресс-центре Общественной службы новостей состоялся круглый стол, посвящённый проблемам с изучением истории России в 10-11 классах. Участие в нём приняли видные политические деятели и руководители общественных организаций.

В частности, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что тема круглого стола носит исторический характер. По его мнению, проблема с изучением истории в школах связана с реформой образования, которая стартовала в 90-е годы.

"Сегодня в образовательном процессе участвуют как минимум десять учебников истории, которые написали наши учёные мужи. В этих учебниках фактически заново история переписана, особенно исторические факты, события, отдельные отрезки времени XIX-XX веков. Но мы ведь знаем, что историю переписывать нельзя. И кто этим занимается, всегда получает негативный результат", — заявил Липовой.

Председатель "Офицеров России" отметил, что изучение истории формирует у старшеклассников представление о России. По его словам, необходимо сформировать общий образовательный стандарт и подготовить единый учебник истории без предвзятого отношения к фактам. Это поможет выпускникам школ понять, что такое Родина, которую необходимо вести вперёд.

Виновата пятая колонна

Председатель КПРФ Генадий Зюганов отметил, что зачастую видит попытки унизить Россию посредством выпуска авторских учебников по истории. По его словам, достойного учебника в России так и не создали.

"Вопрос исторического образования стоит ребром. Главная атака сейчас идёт на историческую память и сознание. При царе нас вместе держали — Бог, царь и Отечество. В советской власти — идеология, построение социализма, единая партия, единые цели. А сейчас единство держит — русский язык, наша Победа и общая история. Здесь и идут самые жёсткие нападки. В стране очень мощная пятая колонна, которая не заинтересована в качественном образовании", — считает Зюганов.

Во всех странах один учебник истории

Историк и общественный деятель Николай Платошкин отметил, что в других странах не существует различного подхода к изучению истории. По его словам, в каждой есть один учебник, по которому школьникам преподают историю.

"Вы можете себе представить, чтобы в Германии, например, преподавали историю по двум учебникам? В одном говорили о том, что Гитлер — исчадие ада, нацист, убил массу людей. А в другом — нормальный мужик, хотел как лучше. Вы можете такое представить? Нет, конечно. Во всех странах нет разных учебников истории — в Германии, США, Франции. Так государство понимает, как именно люди должны относится к исторической науке", — заявил Платошкин.

В ходе круглого стола был представлен доклад рабочей группы, которая изучила 24 учебника по истории. Участники мероприятия сделали ряд конкретных предложений, среди которых:

ускорение принятия федеральных государственных образовательных стандартов по истории в 10-11 классах;

необходимость взаимосвязи преподавания истории с другими предметами, в частности литературой;

инициирование поправок в Федеральный закон "Об образовании" по обязательному использованию основных образовательных программ.

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