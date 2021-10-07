Владимир Путин поразил представителей СМИ своим рукописным творением. Ксения Собчак по традиции присоединилась к всеобщему восхищению.
Ксения Собчак продолжает пополнять свою коллекцию журналистских перлов с кремлёвских пулов. Ранее она уже заостряла своё внимание на феноменальных информационных поводах, которые возникают из самых непримечательных эпизодов, связанных с работой президента РФ.
Путин уже восхищал журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность лидера РФ, виртуозной ловлей карандаша, воспроизведением удивительных звуков, загадочными взглядами в окно и непримиримым отношением к мухам.
Теперь акул пера потрясло то, что Путин от руки написал своё выступление на совещании по энергетике.
Действительно, в руках у президента оказалась старая добрая рукопись, написанная шариковой ручкой, вместо привычного распечатанного на принтере текста. Такая архаика стала поводом для искромётных заголовков СМИ.
Мимо горячего информационного повода не прошла и Ксения Собчак.
"Молния?" — подписала ошеломляющую новость коллег журналистка.
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