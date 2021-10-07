Симоньян рассказала о первой встрече с Путиным в коровнике

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями о том, как она впервые увидела Владимира Путина. Памятная встреча состоялась в коровнике в Краснодарском крае. Рассказ журналистки получился восторженным и был адресован тем, кому нравится, как изменилась страна.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Впервые с нынешним лидером страны Маргарита Симоньян встретилась в начале 2000-го.

Тогда Путин был ещё исполняющим обязанности президента РФ. Без аккредитации Симоньян пробралась на пресс-конференцию с главой государства.

"Но, поскольку город был мой родной, всех важных и нужных я знала и, спустя 10-20 звонков, без аккредитации прорвалась в тот коровник, где Путин делал свои первые публичные шаги в качестве Начальника всей России", — пишет Маргарита в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая отмечает, что внимание журналистов, которые окружили президента плотным кольцом, было Владимиру Путину очень неприятно и непривычно.

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Симоньян восхитило то, что несмотря на неудобные вопросы представителей СМИ, Путин стал на них отвечать.

"Громов загородил Путина так, чтобы тот мог уйти, не отвечая на непредусмотренные вопросы. И Путин начал уже уходить, но потом остановился, повернулся и всё-таки стал отвечать. Было видно, что с каждым словом он входит во вкус. Что ему начинает нравиться отвечать на вопросы людей. Даже тех людей, которые его сейчас ненавидят", — отметила журналистка.

Симоньян поздравила своего руководителя с днём рождения.

"Всех, кому нравится, как изменилась страна и как изменились они сами при Путине, — с днём рождения Начальника!" — написала глава RT.

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