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ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф

Общество

Федеральная антимонопольная служба выявила в нескольких регионах России необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора. К примеру, регулятор Ульяновской области завысил стоимость аж на 75%. 

ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф

После масштабной проверки "мусорный" тариф снизили в нескольких регионах: 

  • Краснодарском крае,
  • Красноярском крае,
  • Псковской области, 
  • Нижегородской области,
  • Белгородской области.

Как отметили в антимонопольной службе, в остальных регионах ещё идут проверки. Жители продолжают отправлять в ведомство жалобы на высокую стоимость услуг, передаёт РЕН.ТВ. 

Ранее о "катастрофе" с мусором в Крыму заявил глава полуострова Сергей Аксёнов. По его словам, баков не хватает, вывозить отходы регулятор не успевает. Впрочем, по мнению главы республики, такая ситуация не только на крымских улицах. 

В начале сентября эксперты заявили, что полноценно перерабатывать отходы Россия сможет только к 2030 году. Тогда председатель фонда "Сколково", высказался о необходимости разрабатывать новые, современные способы утилизации мусора, а не останавливаться на имеющихся технологиях. 

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Как мусороперерабатывающие заводы влияют на природу
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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