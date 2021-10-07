ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф

Федеральная антимонопольная служба выявила в нескольких регионах России необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора. К примеру, регулятор Ульяновской области завысил стоимость аж на 75%.

После масштабной проверки "мусорный" тариф снизили в нескольких регионах:

Краснодарском крае,

Красноярском крае,

Псковской области,

Нижегородской области,

Белгородской области.

Как отметили в антимонопольной службе, в остальных регионах ещё идут проверки. Жители продолжают отправлять в ведомство жалобы на высокую стоимость услуг, передаёт РЕН.ТВ.

Ранее о "катастрофе" с мусором в Крыму заявил глава полуострова Сергей Аксёнов. По его словам, баков не хватает, вывозить отходы регулятор не успевает. Впрочем, по мнению главы республики, такая ситуация не только на крымских улицах.

В начале сентября эксперты заявили, что полноценно перерабатывать отходы Россия сможет только к 2030 году. Тогда председатель фонда "Сколково", высказался о необходимости разрабатывать новые, современные способы утилизации мусора, а не останавливаться на имеющихся технологиях.

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