Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребёнка за рубеж изменили в РФ

В российском МВД утвердили приказом новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, теперь в заявлении можно указать несогласие на выезд ребёнка до достижения им 18 лет или обозначить период ограничения выезда.

Также предусмотрена возможность запретить выезд ребёнка во все страны или указать список конкретных государств, куда он не должен попасть.

Сообщается, что приказом МВД определён ранее не прописанный порядок отзыва заявления о несогласии на выезд.

По информации ТАСС, перечислены документы, которые нужно будет представить для отзыва своего несогласия в территориальный орган МВД.

Изменения коснулись и учёта заявлений: например, принимающий заявление при удостоверении подписи может отметить тот факт, что гражданин не в состоянии расписаться, а сотрудники инстанции должны принять этот документ.

Напомним, с 12 июля 2021 года в РФ действует новый порядок выезда детей за рубеж. В соответствии с ним, родитель может запретить поездку с ребёнком в одну или несколько стран, а также вообще за границу. Запрет будут проверять на пограничном контроле.

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