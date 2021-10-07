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Основатель "Мужского государства" обвинил прокуроров в оплаченных симпатиях ЛГБТ

Общество

Прокуратура Нижнего Новгорода подал иск с требованием объявить: "Мужское государство", крайне правую общественную группу, известную своими онлайн-акциями, экстремистской организацией и запретить ее деятельность.

Основатель "Мужского государства" обвинил прокуроров в оплаченных симпатиях ЛГБТ

Основанное в 2016 году Владиславом Поздняковым, движение известно преследованиями женщин, меньшинств и ЛГБТ. Идеологию группы организатор описывал как "национал-патриархат".

Согласно публикации на сайте Нижегородского областного суда, власти попросили суд признать "Мужское государство" экстремистской организацией, в качестве сообвиняемых были названы Поздняков и два его соратника — Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

О "Мужском государстве" заговорили в августе, когда Владислав Поздняков призвал своих последователей "нацелиться" на сеть суши YobiDoyobi после того, как в ее рекламе был задействован чернокожий парень, организовал онлайн-компанию против японского ресторатора Тануки за включение радуги в рекламные материалы и сети продуктовых магазинов "ВкусВилл" за маркетинговую кампанию с участием лесбийской пары.

В Telegram, Поздняков высказал своё отношение к предстоящему суду, заявив, что он уже год, как не является руководителем группировки. "Борец за традиционные ценности" утверждает, что "грязные полицейские и прокуроры” работают вместе с "пропагандистами ЛГБТ”, предполагая, что Тануки им платит.

К слову, в 2018 году Поздняков был приговорен к двум годам условно за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам”. Через год приговор был отменен. Сейчас он живет за границей, на Северном Кипре.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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