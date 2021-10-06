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The Telegraph: Ученые из США и Китая разработали коронавирус до пандемии

Общество

Стало известно, что китайские и американские ученые подавали заявки на грант по созданию коронавируса еще до пандемии. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

The Telegraph: Ученые из США и Китая разработали коронавирус до пандемии

Так, среди грантов числятся исследовательские проекты Минобороны США. Отмечается, что группа ученых хотела смешать генетические данные родственных штаммов, чтобы вырастить новые вирусы очень похожие на новую коронавирусную инфекцию.

Помимо этого, есть информация, что заявка на грант была подана от президента некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питера Дасзака. Он сделал ее от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии, Университет Северной Каролины и сингапурский медицинский колледж.

Ранее в СМИ обсуждалась тема, что Всемирная организация здравоохранения по-прежнему не даёт прямого ответа на вопрос, когда зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V". Какой-либо конкретики в этом вопросе ВОЗ избегает. Хотя министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверяет, что никаких претензий к вакцине у Всемирной организации здравоохранения нет.

 

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Коронавирус – искусственное творение // ВСЯ ПРАВДА
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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