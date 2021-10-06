Эксперт назвал причины роста банкротств в России

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель заявил, что в России с каждым годом растёт количество банкротств физических лиц. Это происходит из-за высокой закредитованности населения и падения уровня доходов на фоне пандемии.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в январе-сентябре 2021 года суд признали банкротами 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раз больше, чем за девять месяцев прошлого года. По словам заместителя главы Министерства экономического развития Ильи Торосова, данная динамика свидетельствует о развитии института банкротства в стране и росте доверия россиян к этой процедуре.

Павел Михмель прогнозирует, что из-за отложенного эффекта пандемии и отмены девятимесячного моратория в ближайшие месяцы произойдет пик банкротств. Он придётся на осень-зиму.

По словам эксперта, среди россиян растёт популярность данной процедуры.

"Одним из наиболее массовых по количеству должников является долговой диапазон от 50 до 500 тысяч рублей — на него приходится порядка 42% клиентов. При этом основной массив должников — 51% — всё же приходится на категорию "до 50 тысяч рублей", — сообщил управляющий директор ПКБ в беседе с изданием "Свободная пресса".

Михмель подчеркнул, что количество банкротств растёт из-за высокой закредитованности населения и падения доходов, что, в свою очередь, вызвано пандемией и снижением роста экономики. Люди попадают в трудное финансовое положение и не видят иного выхода, кроме как начать процедуру банкротства. Если в ближайшие годы экономика будет расти, то "ежегодное количество банкротств снизится, и будет находиться на уровне 150 тысяч", добавил эксперт.

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