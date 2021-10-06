В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков

Депутат Государственной Думы Николай Говорин прокомментировал призыв Национальной медицинской палаты утвердить мораторий на судебное наказание для работников, которые лечат людей от коронавируса. В беседе с Pravda.Ru парламентарий заявил, что судить подобных специалистов надо, однако этим должны заниматься соответствующие эксперты.

"Мы движемся к тому, чтобы была страховая ответственность врача, равно как и страхование ответственности пациента. Это тот вариант, по которому работают очень многие страны. Потому что судьей для медицинского работника должны быть медицинские работники", — объяснил член Госдумы.

По словам Говорина, в некоторых медицинских профессиях существует дефицит кадров. Такая проблема возникла из-за страха молодых специалистов сесть в тюрьму будучи хирургом или акушером, пояснил депутат.

"Когда нет корыстного мотива в совершении правонарушения, это врачебная ошибка. Понятно, что врач должен быть наказан. Но это наказание должно быть квалифицированно оценено врачами-коллегами", — добавил парламентарий.

Ранее члены Нацмедпалаты призвали установить мораторий на судебное преследование медработников, дела которых относятся к оказанию помощи больных COVID-19.

"Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных — это военная ситуация", — заявили представители организации, слова которых приводят РИА Новости.

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