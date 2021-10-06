Депутат Государственной Думы Николай Говорин прокомментировал призыв Национальной медицинской палаты утвердить мораторий на судебное наказание для работников, которые лечат людей от коронавируса. В беседе с Pravda.Ru парламентарий заявил, что судить подобных специалистов надо, однако этим должны заниматься соответствующие эксперты.
"Мы движемся к тому, чтобы была страховая ответственность врача, равно как и страхование ответственности пациента. Это тот вариант, по которому работают очень многие страны. Потому что судьей для медицинского работника должны быть медицинские работники", — объяснил член Госдумы.
По словам Говорина, в некоторых медицинских профессиях существует дефицит кадров. Такая проблема возникла из-за страха молодых специалистов сесть в тюрьму будучи хирургом или акушером, пояснил депутат.
"Когда нет корыстного мотива в совершении правонарушения, это врачебная ошибка. Понятно, что врач должен быть наказан. Но это наказание должно быть квалифицированно оценено врачами-коллегами", — добавил парламентарий.
Ранее члены Нацмедпалаты призвали установить мораторий на судебное преследование медработников, дела которых относятся к оказанию помощи больных COVID-19.
"Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных — это военная ситуация", — заявили представители организации, слова которых приводят РИА Новости.
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