EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия запустит четыре спутника для слежки за Арктикой
Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы
За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек
Собчак высказалась о призыве тульских казаков закрыть ТНТ
Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня
"Солдатские матери" Петербурга рассказали о планах после приказа ФСБ
Симоньян заговорила о суверенном Интернете: "Это может случиться"
Путин рассказал о причинах энергетического кризиса в Европе
В Минтруде предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении

В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков

Общество

Депутат Государственной Думы Николай Говорин прокомментировал призыв Национальной медицинской палаты утвердить мораторий на судебное наказание для работников, которые лечат людей от коронавируса. В беседе с Pravda.Ru парламентарий заявил, что судить подобных специалистов надо, однако этим должны заниматься соответствующие эксперты.

В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков

"Мы движемся к тому, чтобы была страховая ответственность врача, равно как и страхование ответственности пациента. Это тот вариант, по которому работают очень многие страны. Потому что судьей для медицинского работника должны быть медицинские работники", — объяснил член Госдумы.

По словам Говорина, в некоторых медицинских профессиях существует дефицит кадров. Такая проблема возникла из-за страха молодых специалистов сесть в тюрьму будучи хирургом или акушером, пояснил депутат.

"Когда нет корыстного мотива в совершении правонарушения, это врачебная ошибка. Понятно, что врач должен быть наказан. Но это наказание должно быть квалифицированно оценено врачами-коллегами", — добавил парламентарий.

Ранее члены Нацмедпалаты призвали установить мораторий на судебное преследование медработников, дела которых относятся к оказанию помощи больных COVID-19.

"Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных — это военная ситуация", — заявили представители организации, слова которых приводят РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дела врачей: почему профессионалы уходят из медицины? | Особое мнение
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы
За кражу сейфа с миллионами из здания СКР в Казани задержали несколько человек
В Картофельном союзе рассказали, где найти качественный картофель
Собчак высказалась о призыве тульских казаков закрыть ТНТ
Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня
Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых
В Госдуме оценили идею ввести мораторий на судебное преследование медиков
Перепись населения может провалиться: доверия нет...
"Солдатские матери" Петербурга рассказали о планах после приказа ФСБ
Симоньян заговорила о суверенном Интернете: "Это может случиться"
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Ирина Шлионская Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сбоем в работе Facebook агитируют за IT-замещение Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников