Симоньян заговорила о суверенном Интернете: "Это может случиться"

Недавнее падение социальных сетей и мессенджеров заставило россиян заговорить о перспективе отказа России от всех западных Интернет-площадок. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что думает о возможном господстве в РФ Рунета и "железном занавесе" в информационном пространстве.

Как выяснилось, журналистка не в восторге от перспективы отгородиться от всего мира в сфере информации.

После удаления видеохостингом YouTube без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга RT Симоньян всё же не склонна обрывать связи в глобальной Сети.

"Суверенный интернет — это не просто своя платформа, Рутюб вместо Ютюба, Телеграм вместо Вотсапа. Это вообще свой закрытый, замкнутый мир. Дай бог, чтобы не пригодилось. Мы же люди открытые. Мы всё ещё ужаленные этим советским железным занавесом, мы помним, как это нехорошо, когда ты не можешь жить в открытом мире, вместе со всеми. Но это может случиться", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Подписчикам тема показалась животрепещущей.

"Никакого железного занавеса, просто свои аналоги соцсетей, в этом нет ничего такого"; "Не надо сказки рассказывать о том, "как нам этого не хочется", и сразу говорить, "что может так получиться". Если может получиться — значит, не так уж сильно не хочется (скорее даже, сильно хочется)", — писали в Сети.

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