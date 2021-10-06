Перепись населения может провалиться: доверия нет...

Каждый пятый россиянин не намерен вступать в диалог с переписчиками, говорится в исследовании портала SuperJob.

Планируется, что Федеральная служба государственной статистики проведёт добровольное онлайн-анкетирование. Но не факт, что их ожидания оправдаются, а статистика будет улучшена.

Примерно 19% россиян не собираются участвовать в предстоящей Всероссийской переписи населения, показали результаты опроса портала SuperJob. Организаторы переписи рассчитывают, что некоторые их них пойдут на сайт "Госуслуги" для заполнения стандартной анкеты переписчиков.

Переписаться "онлайн" могут 58% россиян, выяснили социологи. Каждый шестой россиянин (16%) обещает принять переписчика у себя дома. В пункт переписи собираются 7% респондентов.

Отказники чаще всего говорят о непонимании причин проведения переписи, так как у государства достаточно сведений о населении. Ещё одной причиной является недоверие официальной статистике.

Впрочем, государство предлагает заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги" самостоятельно. В Росстате рассчитывают, что около 20% населения примут участие в переписи удалённо. На портале "Госуслуги" якобы зарегистрированы уже свыше 100 млн человек.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, именно онлайн-формат увеличил охват респондентов на 5-10%. Но указанные 20% отказников всё равно ощутимая величина, считает независимый демограф Алексей Ракша.

Даже при тотальном недоверии государству этот показатель не должен быть настолько высоким, так как во всех странах существуют те, кто не хочет открывать двери переписчикам, но обычно это единицы процентов.

В этом случае онлайн-формат является решением вопроса. Иногда люди ожидают переписчиков, но к ним так никто и не приходит. В России электронные регистры пока ещё только создаются, так что переписчики будут необходимы.

Сервис "Госуслуги" позволит значительно ускорить подведение итогов переписи, сказала "НГ" завлабораторией РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Итоги переписи появятся в конце января 2022 года. Скептически настроенных граждан будут убеждать пройти перепись самостоятельно на портале "Госуслуги".

Она напомнила, что массовый отказ от переписи "скажется на финансировании социальной сферы в определённом микрорайоне".

Но чиновникам нужна информация о людях, так как по результатам переписей 2002 и 2010 годов много людей было переписано без их участия, по данным паспортных столов.

Это породило ряд проблем с идентификацией как минимум. Таким образом, цифровизация может помочь властям решить проблему отказа жителей крупных городов от общения с переписчиками.

Со своей стороны, аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва сообщила, что всё мероприятие будет стоить 32 млрд руб., из которых около 14 млрд пойдёт на оплату труда персонала.

В переписях такого рода есть свои характерные неточности, говорит Егорова — возраст, статус, самоопределение человека. По сути, проверить то, что рассказывают россияне, нельзя, потому что нет проверочных данных, баз и регистров. Опираться всё равно придётся именно на данные переписи. Затем её, собственно, и проводят.

Поэтому перепись могут проводить дольше, чем запланировали, считают эксперты. Она является нормальным инструментов сбора актуальной информации об обществе, в котором мы живём.

"Мы получаем уже чистые данные. Это не значит, что их не нужно проверять, но времени эта проверка занимает в разы меньше, чем раньше", — отметили в Росстате. Так что решение всё равно остаётся за россиянами.

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