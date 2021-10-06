Без ценза: в Госдуме намерены ужесточить наказание педофилам

Уже в этом месяце в Государственной думе могут рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для педофилов. С инициативой убрать "возрастной ценз" при вынесении приговора выступили депутаты от партии "Единая Россия".

Сейчас в законе существует градация тяжести преступлений против несовершеннолетних. Так, срок наказания педофилу зависит от того, сколько жертве насилия лет:

менее 14 лет - от 15 до 20 лет заключения (либо пожизненное),

свыше 14 лет - от 8 до 15 лет заключения.

"Такого рода преступления не заслуживают никаких поблажек, поэтому подход к ним должен быть максимально жёстким. Разница в возрасте в этом случае не должна играть никакой роли", — передают «Известия» слова первого зампреда фракции Адальби Шхагошева.

Инициативу поддержали и представители других партий Госдумы. Парламентарии собираются рассмотреть поправки уже в этом месяце.

Ранее Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за педофилию после трагедии в городе Киселёвске. Там ранее судимый за преступление сексуального характера, заманил двух школьниц в заранее арендованный дом, где изнасиловал и задушил 10-летних девочек.

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