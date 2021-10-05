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Путин призвал поскорее убрать все свалки в границах городов

Общество

Президент России Владимир Путин призвал правительство как можно скорее ликвидировать все мусорные полигоны, которые находятся в границах городов.

По словам президента, сейчас в стране идёт активная работа по снижению объёма вредных выбросов и ликвидации ущерба природе, который был нанесён за последние десятилетия. На совещании с правительством глава государства призвал чиновников в течение ближайших лет избавиться от мусорных полигонов в черте городов.

Ранее в послании Федеральному собранию лидер страны сказал, что чиновники "сто лет" не обращали внимание на проблемы с отходами. Многие свалки давно переполнены, а некоторые из них расположены возле жилых массивов, отметил президент. Он поручил закрыть 30 проблемных мусорных полигонов в ближайшие три года.

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Мусор. Сжигать или закапывать?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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