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Космонавт рассказал о том, с чем столкнется киногруппа "Вызова" в космосе

Общество

Космонавт и Герой России Александр Лазуткин рассказал Pravda.Ru о том, как будут чувствовать себя в космосе актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые сегодня полетели к МКС на корабле "Союз" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым для съёмок художественного фильма "Вызов".

Космонавт рассказал о том, с чем столкнется киногруппа "Вызова" в космосе

"Те, кто первый раз летят в космос, сталкиваются с тем, что они впервые видят Землю с большой высоты, они испытывают восторг, эмоции бьют через край, встреча с невесомостью — это тоже довольно мягкое эмоциональное состояние. Невесомость — это когда книжку в руках держишь, отпускаешь её, а она висит. И этому удивляешься, потому что это в первый раз. Я думаю, что в самом начале превалируют эмоции", –– рассказал космонавт.

В дальнейшем, как отметил Лазуткин, "начинается адаптация организма к невесомости".

"Тут уже, наверное, начнёт голова болеть. Может быть. А может быть, не будет болеть. Они будут ощущать прилив крови к голове, как будто на голове все время стоят. Может быть, начнутся вестибулярные расстройства — тошнота появится", — добавил он.

Ранее ракета с кораблём, в котором находится "киноэкипаж", взлетела с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В 15:12 "Союз" должен состыковаться с модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.

В 17:05 откроются люки, и экипаж перейдёт на борт МКС. Киногруппа полетела на станцию для съёмок художественного фильма "Вызов". Он станет первым фильмом в истории кинематографа, съёмки которого пройдут в космосе с участием профессиональной актрисы.

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Провожаем космонавтов: Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров сели в ракету
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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