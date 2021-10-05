Суд отменил пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде в России

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить стендап-комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательного пребывания на территории России. До этого МВД установило пожизненный срок нежелательного пребывания комика в РФ.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что суд частично удовлетворил иск.

"Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного", — цитирует Бадамшина РИА Новости.

В августе МВД установило пожизненный срок нежелательного пребывания Мирзализаде. В ведомстве сообщили, что высказывания комика недопустимы и направлены на дестабилизацию межнациональных отношений. Мирзализаде необходимо было за свой счёт приобрести билеты и покинуть Россию. Комик подал иск в суд, чтобы оспорить решение МВД.

В начале августа Таганский суд столицы назначил стендап-комику 10 суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти и унижению человеческого достоинства. При этом позже Мосгорсуд признал решение законным.

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