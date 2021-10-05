Facebook опроверг утечку данных пользователей в даркнет

В Facebook заявили, что утечки личных данных пользователей социальных сетей в третьи руки не зафиксировали во время "простоя" в работе серверов. Ранее по сообщению агентства по кибербезопасности о конфиденциальности, почти 1,5 миллиона данных клиентов "утекли" в даркнет.

Однако, по сообщению сотрудников Facebook, все возможные утечки клиентской базы были проверены и доказательств данному заявлению нет.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", — говорится в заявлении корпорации.

Также, по заявлению инженеров, "обвал" социальных сетей случился из-за изменения в конфигурации основных роутеров. Трафик неправильно распределялся между информационными центрами, что и стало причиной неполадок в работе.

"Сейчас наши сервисы вновь подключены к Сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу", — резюмировали в компании.

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