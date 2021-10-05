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Операционную систему для детей планируют создать в России

Общество

С инициативой создания отдельной операционной системы для детей выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Программное обеспечение оградит несовершеннолетних от "нежелательного контента", передаёт RT.

Операционную систему для детей планируют создать в России

"К такой информации можно отнести порнографический контент, экстремистские материалы, религиозный и политический радикализм", — пояснил Петров.

По его словам, в условиях "удалёнки" лишить гаджетов детей нельзя. Однако можно создать "операционку", которая сама будет отслеживать и отсеивать вредоносный контент. Как уточнил первый зампред, это может быть либо отдельно разработанная ОС, либо симуляция на базе других программ.

"Помимо прочего, система сможет ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями, которые отвлекают от учёбы и процесса образования", — резюмировал Владимир Петров.

Соответствующее письмо он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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