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Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач

Общество

Врач из Нью-Йорка заверил подписчиков, что частое мытьё тела и волос грозит серьёзными проблемами со здоровьем. По мнению американского доктора Майка Варшавски, вода "распаривает" кожу, что приводит к разрушению защитного слоя кожи и появлению микротрещин.

Почему нельзя часто мыться и что из-за этого "треснет", рассказал врач

Варшавски снимает видео в социальные сети, в которых делится с подписчиками медицинскими советами. Так, по его словам, без необходимости принимать душ или ванную не следует. В микротрещины на коже могут попасть бактерии, что может стать триггером для заболеваний.

"Если вы целый день сидели дома и не занимались спортом, а ваши волосы чистые и не сальные, то можно не принимать душ в этот день", — поясняет американский врач на своей страничке в TikTok.

Майкл уверяет подписчиков, что нет необходимости и в частом использовании косметических средств:

  • шампуней,
  • бальзамов для волос,
  • кремов для тела.

Средства с отдушкой "забиваются" в микротрещины и провоцируют раздражение. Сколько раз в неделю нужно принимать душ врач не уточнил, пояснив, что необходимо это делать "по мере загрязнения".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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