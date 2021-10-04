Опытный охотник назвал зверя, которого стоит остерегаться в этом сезоне

Специалист в области охоты и рыбалки Евгений Латыш рассказал о самых опасных животных, которых люди могут встретить в лесах Подмосковья.

В первую очередь эксперт упомянул медведей, популяция которых увеличивается. Также он добавил, что охотники могут пострадать из-за крупных копытных. Например, быстрый кабан способен сломать человека. С этим диким животным вероятно не станет биться даже медведь, объяснил специалист.

"Если вы видите, что на вас бежит кабан, надо или срочно залезать куда-то наверх, или, как минимум, спрятаться за дерево: скорее всего, кабан просто пробежит мимо. Он не охотится на человека", — посоветовал Латыш, которого процитировали Радио 1.

Также он напомнил, что на охоте надо следовать рекомендациям егерей и соблюдать правила, в противном случае можно пострадать или умереть.

Ранее главред портала "Охотники.ру" Александр Лисицын рассказывал, как выжить во время встречи с медведем. Эксперт перечислил такие неожиданные методы, как "громкое пение" и "курение".

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