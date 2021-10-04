Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня отца. Новый праздник появится в РФ в целях укрепления института семьи.
Ещё одна причина появления Дня отца — повышение значимости отцовства в воспитании детей, говорится в указе. Документ вступает в силу с даты его опубликования.
"Установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — говорится в указе.
Впервые с предложением праздновать День отца выступила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.
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