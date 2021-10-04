Собянин не исключил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти могут ужесточить ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Заявление прозвучало на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее российские власти отменили массовые мероприятия по всей стране из-за обострения ситуации с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом. Лидерами антирейтинга остаются Москва (4410), Санкт-Петербург (2198) и Московская область (1733). За последние 24 часа жертвами коронавирусной инфекции стали 883 человека.

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