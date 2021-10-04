Памфилова грозит журналистам наказанием из-за "лжи и клеветы" о выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова намерена наказать судом и штрафами тех журналистов, которые оклеветали честные выборы.

"Элла Памфилова заявила, что ЦИК не будет судиться со СМИ из-за публикаций о выборах, а вот с журналистами будет. Первый иск будет подан к Анатолию Кантеру из "АМП Северо-Запад"", — пишет Ксения Собчак, ссылаясь на ТГ-канал "Кстати".

Центральная избирательная комиссия РФ собирается подавать в суд на журналистов из-за недостоверных публикаций о выборах.

По словам Памфиловой, ответят за свои действия те авторы материалов, которые сознательно распространяют ложные и клеветнические сведения про выборы.

Председатель ЦИК отметила, что исков к представителям СМИ журналистам "будет немало".

"Раньше мы этого не делали, а зря. А сейчас будем! Пусть платят штрафы, мы будем переводить эти деньги детям, нуждающимся", — цитирует слова Эллы Александровны издание Znak.

Ранее Элла Памфилова призвала посмотреть, что происходит с выборами на Западе.

"Посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких брёвен не видят, только всё наши соринки вытаскивают", — сказала глава ЦИК.

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