Могут оштрафовать за курение даже на балконе - юрист

По словам юриста Европейской Юридической Службы Евгения Иванова, получить наказание можно даже за курение на собственном балконе, при условии, если нарушены правила противопожарной безопасности.

Если сосед курит на собственном балконе или лоджии, привлечь его к административной ответственности не получится. Но если он нарушает противопожарные правила, привлечение к административной ответственности возможно, - пояснил юрист агентству "Прайм".

По его словам, если истец докажет, что сосед нарушает закон, то виновнику грозит административный штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Также накажут рублём, если поймают нарушителя:

в лифте,

на общедомовом балконе,

в подъезде,

в подвале.

За курение на общедомовой территории наказание мягче - от 500 до 1500 тысяч рублей. Такой же штраф грозит, если соседи пожаловались на курящего собственника комнаты в "коммуналке".

Ранее Pravda.Ru писала о том, какое наказание грозит жильцам многоквартирных домов за хранение разносолов.

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