В 2020 году россияне умирают на 30% чаще, чем годом ранее

Естественная убыль населения в России в период с января по июль 2020 года увеличилась более чем на 30% и составила 316,3 тысяч человек. Таким образом, в стране пятый год сокращается население.
Это следует из отчета Счетной палаты РФ.
"В январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза). В 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5 — 2,4 раза", — говорится в документе.
Очень похоже на то, что начинает сбываться прогноз, сделанный в 2013 году.
Проблемы демографии являются острыми для многих стран мира.
Особенно актуальна эта проблема для России и бывших советских республик
По прогнозу ООН, к 2050 общая численность населения России в 2050 году сократится на 28,3% и будет находиться в интервале от 71 до 127 млн. человек. Об этом говорится в докладе о развитии человеческого потенциала в РФ в 2002–2003 годах, презентация которого состоялась во вторник в Москве, сообщает "Интерфакс".
Быстрее, чем в России, население будет уменьшаться, например, на Украине — на 39,6%, в Болгарии — на 43% и в Эстонии — на 46,1% (кстати, именно Эстония является мировым лидером по сокращению населения), говорится в докладе.
При этом отмечено, что Россия не единственная страна, население которой в первой половине XXI века будет убывать. Из 228 различных стран и территорий мира убыль населения ожидается в 41 государстве, куда входит большинство европейских стран.
Рост численности населения ожидается только в восьми европейских государствах, таких как Албания, Исландия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Норвегия, Турция и Франция.
В докладе также говорится, что во всех европейских странах, кроме Албании, Турции и, возможно, Ирландии ожидаемый уровень рождаемость столь низок, что не обеспечивает роста численности населения. То же самое касается и США, где ожидаемый рост населения за 50 лет на 40,2% станет следствием интенсивной иммиграции.
Что касается России, то здесь, по прогнозу ООН, уровень миграции в ближайшие полвека будет довольно низок: миграционный прирост составит всего 50 тысяч человек в год (это меньше, чем в большинстве других национальных прогнозах).
В докладе также говорится, что во всех европейских странах, кроме Албании, Турции и, возможно, Ирландии ожидаемый уровень рождаемость столь низок, что не обеспечивает роста численности населения. То же самое касается и США, где ожидаемый рост населения за 50 лет на 40,2% станет следствием интенсивной иммиграции.
Надо отметить, что эта проблема поднималась неоднократно. Так ещё в прошлом году министр здравоохранения республики Украина Виталий Москаленко заявлял о том, что население Украины с каждым годом сокращается. Причиной демографического спада является низкая рождаемость. И хотя за последний год на Украине в три раза увеличилось количество регионов с положительной динамикой рождаемости, однако это существенно не влияет на демографический кризис, поскольку в стране умирает людей больше, чем рождается.
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