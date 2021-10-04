Гордон протестует против добавления в питьевую воду гормонов и антибиотиков

Ранее Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков, поэтому водопроводная вода, возможно, скоро изменит свои природные качества. Это нововведение заставило возмутиться правозащитницу Екатерину Гордон.

Общественность насторожило известие о запланированной "гармонизации" питьевой воды.

Своё недовольство в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой высказала юрист Екатерина Гордон.

Правозащитница уверена, что прежде чем "регулировать" в питьевой воде гормоны и антибиотики, необходимо провести научную дискуссию.

"Вы обязаны проинформировать широкую аудиторию доступно и подробно. Нормирование допустимых доз является фактически разрешением, допущением их существования в питьевой воде. Совершенно очевидно, что качественная, чистая вода, которую человек потребляет ежедневно, не должна их содержать. К сожалению из-за экономии при очистке воды, проблема антибиотиков в воде не решена…" — пишет Гордон в своём Instagram-аккаунте.

Екатерина убеждена, что здоровому человеку не нужны гормоны и антибиотики "из-под крана". Она считает, что в Роспотребнадзоре, наоборот, должны бороться с их содержанием.

"Постоянное употребление антибиотиков даже в малых дозах снижает иммунитет, ведёт к привыканию и наносить вред организму. Гормоны — тема отдельная и опасная, особенно для детского организма", — делится своим мнением юрист.

Гордон порекомендовала согражданам внимательно отнестись к тревожному новшеству.

"Попову я прошу начать уважать людей, начинать с информирования и дискуссий и перестать относиться к людям как к скоту, который можно поить чем попало, просто ссылаясь на ВОЗ", — отметила правозащитница.

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