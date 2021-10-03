Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за COVID-19

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство не собирается массово закрывать школы из-за обострения эпидемиологической обстановки в России.

Кравцов рассказал ТАСС, что локдаун в системе образования не ожидается. Если школы и будут закрываться, то точечно и в "случае крайней необходимости", отметил он.

По словам главы Минпросвещения, в настоящее время из-за пандемии закрыты лишь 0,1% школ. Вопрос о закрытии школ самостоятельно решает каждый субъект РФ, исходя из ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В России за минувшие сутки жертвами коронавируса стали 890 пациентов. Такой высокой смертности в стране не было за все время пандемии.

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