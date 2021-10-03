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"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей

Общество

Житель Челябинска опубликовал отцовские "правила жизни", включающие отношение к властям, тюрьме, семье, водке и другим национальностям, чем вызвал бурю обсуждений в соцсетях.

"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей

По его словам, отец научил его этим простым правилам жизни "что в суровом Челябинске, что в Москве, что в любом другом месте" - за что мужчина благодарен ему до сих пор.

Далее он перечислил правила, которые разделили соцсети на тех, кто считает (цитата) "это правила жизни провинциального быдла" и тех, кто уверен - "именно так и нужно жить".

  • Следи за языком и думай, что говоришь.
  • Пообещал - разбейся, но сделай.
  • За дом, семью, женщину и друга не бойся драться и умереть.
  • Голосуй всегда за власть, но не лезь в политику.
  • Государству не показывай большие доходы и не играй в лотереи (и карты на деньги, автоматы, рулетку).
  • Главное - не цена машины или байка, а то как ты умеешь ими пользоваться.
  • Носи крест и верь в Бога.
  • Всегда носи нож.
  • Никогда не отказывайся выпить водки, если предлагает достойный человек, но сам пей ее мало.
  • С девицами можешь развлекаться сколько угодно, но чтобы любимая женщина не страдала и не знала.
  • Сходи в армию за опытом и друзьями.
  • Не стыдно работать руками, стыдно не думать головой.
  • В "ход воровской" не лезь, тюрьмы не бойся, но делать там нечего.
  • Не дели людей на национальности, но с кавказцами будь осторожен и знай, что поляк, украинец и прибалт подставят и обманут как воды выпьют.
  • Денег не хватает - заработай, кредиты не бери и не занимай, но если занял у друга - расшибись в лепешку, но отдай в срок.

В соцсетях уже пишут - дескать, это "правила жизни приблатненного совка", "правила пацанско-романтическиго толка для малолеток", "жизненные правила любого гопника", "чего-то пахнуло запрещенным АУЕ, у нас в Москве так не живут".

Вызывал иронию и пункт про "поддерживать власть" - пользователи иронизируют "по нашим временам опасно кого-то поддерживать, один фиг получится, что ЕР поддержал", а некоторые обсуждают - не политтехнологи ли партии власти попросили челябинца "запустить" эти правила?

Впрочем, есть и абсолютно противоположные реакции.

Например, и мужчины, и женщины пишут "У кого не было отцов узнавали этот "кодекс" во дворе. Устои мощные "глубинного" народа на житейском уровне 70-80гг.", "Всё верно, просто и доступно. Попробуйте и будет вам счастье",  "Прав отец, во многом, хоть и не всем", "Согласен на все 100%. Папа знал, что сказать. У меня это из жизненного опыта"  и "Правила выживания. Если у кого то есть лучше - выкладывайте".

Отметим, что ранее верховный суд РФ запретил деятельность движения "АУЕ", признав его экстремистским.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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