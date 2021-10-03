Житель Челябинска опубликовал отцовские "правила жизни", включающие отношение к властям, тюрьме, семье, водке и другим национальностям, чем вызвал бурю обсуждений в соцсетях.
По его словам, отец научил его этим простым правилам жизни "что в суровом Челябинске, что в Москве, что в любом другом месте" - за что мужчина благодарен ему до сих пор.
Далее он перечислил правила, которые разделили соцсети на тех, кто считает (цитата) "это правила жизни провинциального быдла" и тех, кто уверен - "именно так и нужно жить".
В соцсетях уже пишут - дескать, это "правила жизни приблатненного совка", "правила пацанско-романтическиго толка для малолеток", "жизненные правила любого гопника", "чего-то пахнуло запрещенным АУЕ, у нас в Москве так не живут".
Вызывал иронию и пункт про "поддерживать власть" - пользователи иронизируют "по нашим временам опасно кого-то поддерживать, один фиг получится, что ЕР поддержал", а некоторые обсуждают - не политтехнологи ли партии власти попросили челябинца "запустить" эти правила?
Впрочем, есть и абсолютно противоположные реакции.
Например, и мужчины, и женщины пишут "У кого не было отцов узнавали этот "кодекс" во дворе. Устои мощные "глубинного" народа на житейском уровне 70-80гг.", "Всё верно, просто и доступно. Попробуйте и будет вам счастье", "Прав отец, во многом, хоть и не всем", "Согласен на все 100%. Папа знал, что сказать. У меня это из жизненного опыта" и "Правила выживания. Если у кого то есть лучше - выкладывайте".
Отметим, что ранее верховный суд РФ запретил деятельность движения "АУЕ", признав его экстремистским.
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