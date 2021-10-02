EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак объяснила сыну, откуда берутся дети: "Шах и мат"
В Белоруссии задержали сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси"
Андрей Данилко в свой день рождения показал, как выглядел в юности
Друг жены Шаляпина рассказал о смерти Татьяны Дэвис от "ковида"
В США выдумали для Украины статус "де-факто в НАТО"
Александр Ширвиндт высказался о хейтерах: "Хамят?"
Цымбалюк-Романовская считает новость о смерти жены Шаляпина фейком
Жертва "скопинского маньяка" предложила Андреасяну снять кино по её книге
Украинский публицист сравнил страну с "газовым наркоманом"

Миро прошлась по "царской свадьбе" наследника династии Романовых

Общество

Объектом своего беспощадного анализа блогер Лена Миро сделала свадьбу великого князя Георгия Михайловича Романова и его возлюбленной, итальянки Ребекка Беттарини. Венчали отпрыска монаршей фамилии 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Свадьба Романовых: венчание Великого князя Георгия прошло в Санкт-Петербурге

Впервые за последнее столетие в России прошло венчание представителя монаршей фамилии. Для свадебной церемонии молодожёны выбрали величественный православный собор, имеющий статус музея.

Миро отметила, что Георгию не идёт русское имя. Он скорее похож на испанца Хорхе. Блогера заинтересовал материальный аспект организации торжества, а именно стоимость аренды собора, в который прибыли гости голубых кровей со всего мира.

"Все ли могут венчаться в крупнейшем в России православном храме, имеющем статус музея? Вот я могу?", — задалась вопросами светский обозреватель в своём блоге "ЖЖ".

Она отметила, что монаршую чету охраняли солдаты.

"Мы с вами платим налоги, которые, в том числе, идут на содержание армии и флота нашей страны. Это нормально. Так и должно быть. А вот использовать солдат не по назначению — это, я считаю, неправильно и даже преступно", — выразила своё мнение Миро.

Блогер обратила внимание, что свадьба была похожа на старинный светский бал.

"Нет, я не против: пожалуйста, проводите свои реконструкции (хоть наполеоновских балов, хоть императорских свадеб), но только делайте это у себя дома, на даче, а не в объектах культурного наследия народов РФ федерального значения и без присутствия на них военнослужащих Российской Федерации. Не за мой, пожалуйста, счёт. Вот это вот всё - не за мой счет", — пишет Миро.

В Исаакиевском соборе присутствовали сотни гостей. На церемонию бракосочетания приехал король Симеон Болгарский, мать жениха княгиня Мария Владимировна и прочие представители аристократии.

После венчания гости переместились в Этнографический музей, где состоялся гала-ужин. Основное торжество пройдёт сегодня в Константиновском дворце.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Газманов раскрыл имя победителя шоу "Голос 60+"
Мария Шукшина рассекретила гонорары звёзд за участие в ток-шоу
Собчак объяснила сыну, откуда берутся дети: "Шах и мат"
Заступятся ли артисты за своего благодетеля — Тельмана Исмаилова?
В Белоруссии задержали сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси"
Андрей Данилко в свой день рождения показал, как выглядел в юности
Друг жены Шаляпина рассказал о смерти Татьяны Дэвис от "ковида"
Ахеджакову вызвали в СК из-за жалобы на спектакль "Современника"
Основные факторы, влияющие на работу мозга и ухудшающие память
Историк не считает обвенчанного в Исаакиевском соборе Романова великим князем
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кадыров назвал причину, по которой Чечня останется частью РФ при уходе Путина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что регион останется в составе РФ, даже если глава субъекта или лидер нашей страны Путин сложат полномочия. 

Кадыров назвал причину, по которой Чечня останется частью РФ при уходе Путина
"Я не воюю с женщинами": Лукашенко прервал разговор о Тихановской на CNN
Политика. Новости и аналитика
"Я не воюю с женщинами": Лукашенко прервал разговор о Тихановской на CNN
Российский шоу-бизнес
Миро назвала свою версию причины смерти жены Шаляпина
Мир. Новости мира
"Не лезьте, куда не надо": Эфиопия выгнала семерых представителей ООН
Ирина Шлионская Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные Ирина Шлионская Сергей Лебедев Вооружить и бросить на Россию: планы англосаксов на Афганистан не изменились Сергей Лебедев Елена Сергеева "Некондиционное" перемирие: смогут ли Палестина и Израиль договориться Елена Сергеева
Экономика и бизнес
Европе прогнозируют ещё одну серьёзную проблему из-за нехватки газа
Политика. Новости и аналитика
"Кадровая чехарда и аресты": в Госдуме отреагировали на громкие отставки в Крыму
Игорь Николаев показал, как сногсшибательно выглядел в 80-е
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как сногсшибательно выглядел в 80-е
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников