Миро прошлась по "царской свадьбе" наследника династии Романовых

Объектом своего беспощадного анализа блогер Лена Миро сделала свадьбу великого князя Георгия Михайловича Романова и его возлюбленной, итальянки Ребекка Беттарини. Венчали отпрыска монаршей фамилии 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Свадьба Романовых: венчание Великого князя Георгия прошло в Санкт-Петербурге

Впервые за последнее столетие в России прошло венчание представителя монаршей фамилии. Для свадебной церемонии молодожёны выбрали величественный православный собор, имеющий статус музея.

Миро отметила, что Георгию не идёт русское имя. Он скорее похож на испанца Хорхе. Блогера заинтересовал материальный аспект организации торжества, а именно стоимость аренды собора, в который прибыли гости голубых кровей со всего мира.

"Все ли могут венчаться в крупнейшем в России православном храме, имеющем статус музея? Вот я могу?", — задалась вопросами светский обозреватель в своём блоге "ЖЖ".

Она отметила, что монаршую чету охраняли солдаты.

"Мы с вами платим налоги, которые, в том числе, идут на содержание армии и флота нашей страны. Это нормально. Так и должно быть. А вот использовать солдат не по назначению — это, я считаю, неправильно и даже преступно", — выразила своё мнение Миро.

Блогер обратила внимание, что свадьба была похожа на старинный светский бал.

"Нет, я не против: пожалуйста, проводите свои реконструкции (хоть наполеоновских балов, хоть императорских свадеб), но только делайте это у себя дома, на даче, а не в объектах культурного наследия народов РФ федерального значения и без присутствия на них военнослужащих Российской Федерации. Не за мой, пожалуйста, счёт. Вот это вот всё - не за мой счет", — пишет Миро.

В Исаакиевском соборе присутствовали сотни гостей. На церемонию бракосочетания приехал король Симеон Болгарский, мать жениха княгиня Мария Владимировна и прочие представители аристократии.

После венчания гости переместились в Этнографический музей, где состоялся гала-ужин. Основное торжество пройдёт сегодня в Константиновском дворце.