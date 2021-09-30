Роскомнадзор приступил к подготовке протокола для Facebook за повторный отказ удалять запрещённую информацию, сообщают "Ведомости".
В федеральной службе рассказали, что на составление материалов о нарушении законодательства приглашены сотрудники американской компании. Затем протокол планируется направить в судебную инстанцию. Там и будет определена окончательная сумма штрафа для организации.
В Роскомнадзоре объяснили, что специалисты Facebook и Instagram в общей сложности не удалили более 2 тысяч незаконных материалов, среди них есть контент с детской порнографией, пронаркотические и экстремистские посты.
Добавим, что за прошедший период 2021 года компания Facebook получила уже свыше 80 миллионов штрафов за неудаление информации о несогласованных митингах.
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